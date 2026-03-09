Il mercato globale degli armamenti cambia forma E l’Italia accelera

Il mercato mondiale degli armamenti sta vivendo un momento di grande fermento, con un aumento significativo delle transazioni rispetto agli anni precedenti. L’Italia sta aumentando la sua presenza in questo settore, con nuove esportazioni e contratti siglati con diversi paesi. La crescita riguarda diverse tipologie di armamenti, e le operazioni vengono concluse con maggiore frequenza rispetto al passato.

Il commercio globale di armamenti non è mai stato così vivace dalla fine della Guerra fredda. Il volume dei trasferimenti internazionali di armi pesanti è cresciuto del 9,2% tra il 2021 e il 2025 rispetto al quinquennio precedente, secondo i dati pubblicati dallo Stockholm international peace research institute (Sipri). È l’aumento più rapido dal periodo 2011-2015, ed è quasi interamente spiegabile con ciò che accade in Europa. L’Europa in prima fila, con l’Ucraina come epicentro. Il continente ha più che triplicato le proprie importazioni di armamenti, scalzando Asia e Medioriente dalla prima posizione e assorbendo oggi il 33% del totale globale, contro il 12% del quinquennio 2016-2020. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Italia è diventata il sesto esportatore mondiale di armi. Nel nuovo rapporto del Sipri, Roma scala la classifica dei venditori con un +157%. Il commercio mondiale cresce del 9,2%. L'Europa si trasforma da cliente marginale a principale acquirente.

