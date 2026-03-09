Il materasso prende fuoco il fumo invade l’appartamento | un’anziana intossicata

Stamattina a Bolzano, un incendio ha interessato un appartamento in via Novacella. Il fuoco si è originato da un materasso che ha preso fuoco, provocando l’emissione di fumo nell’intera abitazione. Un’anziana residente nell’appartamento è rimasta intossicata a causa del fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

La chiamata agli operatori del 112 è arrivata attorno alle 6:30 e in poco tempo sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti del capoluogo, i soccorsi sanitari della Croce Bianca e il medico d'emergenza. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe scaturito da un materasso che ha preso fuoco. All'interno dell'abitazione c'erano due donne: una signora di 94 anni e la sua badante. Il personale sanitario ha preso in cura l'anziana, rimasta intossicata dal fumo, mentre i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Le operazioni sono durate all'incirca un'ora. Presenti sul posto anche gli agenti di polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire i fatti.