Il marito è in viaggio per lavoro | moglie uccide i figli di 11 e 14 anni nelle loro camere e poi si suicida

Una donna ha ucciso i figli di 11 e 14 anni nella loro casa in Florida prima di togliersi la vita. La vittima più piccola, una bambina di 4 anni, è stata trovata coinvolta nel tragico episodio. Il marito, assente per motivi di lavoro, non era presente al momento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

La 4enne Monika Rubacha ha ucciso i figli Josh ed Emma nella loro casa in Florida, prima di togliersi la vita. Il marito era in viaggio di lavoro. Nulla nelle loro vita lasciava presagire ad un simile dramma. La polizia ora sta cercando di capire quale possa essere stato il movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

