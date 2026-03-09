Il Manchester City affronterà il Liverpool mentre il Chelsea ospiterà il Port Vale

Il Manchester City giocherà contro il Liverpool e il Chelsea ospiterà il Port Vale nei quarti di finale della FA Cup. La partita si svolgerà nelle prossime settimane e le squadre si preparano per queste sfide importanti. Il sorteggio è stato annunciato e le squadre sono pronte a confrontarsi per avanzare nella competizione.

2026-03-09 21:11:00 Breaking news: Il sorteggio dei quarti di finale della FA Cup è stato confermato con Arsenal, Manchester City e Liverpool che scoprono i loro avversari Il Manchester City affronterà il Liverpool in uno scontro di successo ai quarti di finale della FA Cup, con il Chelsea sorteggiato in casa contro il Port Vale. L'Arsenal, capolista della Premier League, ha un altro pareggio favorevole in casa del Southampton, con la vincente di West Ham contro Brentford lunedì sera che affronterà i rivali di alto livello del Leeds. La sfida più importante è senza dubbio quella tra Manchester City e Liverpool, quando due club con 13 vittorie complessive in FA Cup si affrontano all'Etihad, entrambi desiderosi di concludere la stagione con qualche trofeo in più.