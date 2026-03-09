Il linguaggio del corpo non mente | Elisa ignora Chiara Ferragni e le dà le spalle la scena alla Fashion Week è virale

Durante la sfilata di Marco Rambaldi alla Milano Fashion Week, un breve video diffuso sui social mostra Elisa che ignora Chiara Ferragni, voltandole le spalle. Il filmato, catturato nel front row, ha attirato l’attenzione degli utenti di TikTok e di altre piattaforme, diventando virale in poche ore. Il momento ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e gli appassionati di moda.

È uno di quei momenti in cui il silenzio e le posture fanno molto più rumore delle parole. Nelle ultime ore, i social network ( TikTok in primis) sono stati invasi da un breve video rubato nel front row della sfilata di Marco Rambaldi alla Milano Fashion Week. Le protagoniste? Elisa e Chiara Ferragni. La dinamica? Un gelo totale e palpabile, catturato dagli smartphone dei presenti. Le immagini mostrano la cantautrice e l’imprenditrice digitale sedute esattamente l’una accanto all’altra in attesa dell’inizio dello show. Eppure, a giudicare dai loro movimenti, sembrano trovarsi su due pianeti diversi e incomunicabili. Il linguaggio del corpo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

