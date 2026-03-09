Il Leo Club Virgilio Brindisi dona una stampante 3D all’Ic Sant’Elia-Commenda

Il Leo Club Virgilio Brindisi ha consegnato una stampante 3D all’Istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda. La cerimonia si è svolta venerdì 6 marzo e ha visto la partecipazione di rappresentanti del club e della scuola. La donazione mira a integrare l’attività didattica con strumenti innovativi. La stampante di ultima generazione sarà utilizzata dagli studenti per progetti e attività educative.

La cerimonia, svoltasi presso il plesso di via Andrea Mantegna alla presenza di soci Leo e Lions, docenti e una rappresentanza di studenti La donazione rientra nelle attività di service che il Leo Club Virgilio Brindisi porta avanti con dedizione, puntando a fornire ai giovani strumenti all’avanguardia per lo sviluppo delle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). La stampante 3D permetterà agli alunni di trasformare le idee in progetti tangibili, favorendo un apprendimento laboratoriale e innovativo. “Siamo entusiasti di aver portato a termine questo progetto,” ha dichiarato Andrea Ricupero, Socio del Leo Club Virgilio Brindisi che è intervenuto durante la cerimonia in nome del Presidente Giulia Balsamo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

