il laboratorio della brianza assolombarda e sindacati per la contrattazione interna

È stato avviato un nuovo progetto tra Assolombarda e i sindacati per la contrattazione interna nelle aziende della Brianza. Le parti hanno dato il via a un laboratorio che coinvolge diverse aziende e rappresentanti sindacali, con l’obiettivo di definire modalità e strumenti per negoziare accordi sul territorio. La fase iniziale del percorso si concentra su alcune realtà del settore.

Via al laboratorio di sindacati e Assolombarda per la contrattazione interna. Si comincia dai metalmeccanici, 40mila in Brianza, e dai chimici che hanno già prodotto un risultato importante: la nascita del delegato sociale in Bracco, figura non prevista dalle norme, ma antesignana "per intercettare il disagio dei lavoratori e orientarli verso i servizi più adatti al caso". Una scelta che ha alla base l’idea che la fabbrica non sia più solo un posto dove si timbra il cartellino, ma un lugo di relazioni dove emergono sempre più problemi personali e familiari. Così, adesso, sigle e industriali puntano a coinvolgere e integrare soprattutto le piccole imprese che spesso non hanno Rsu e non trattano condizioni per adattare il contratto collettivo alla singola realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

