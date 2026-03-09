Il K-Sport corre con Torelli Espugnata Montegranaro
Il K-Sport Montecchio ha vinto la partita contro Montegranaro, con il risultato di 2-0. La formazione schierata ha avuto in porta Taborda, mentre in difesa hanno giocato Iuvalè, Capodaglio, Alidori e Stortini, con Vessella subentrato al 21’. A centrocampo si sono alternati Evangelisti, Gomis, Capponi e Mangiacapre, con Scoppa entrato al 21’. In attacco sono stati impiegati Tonuzi e Perri, sostituiti rispettivamente da Ciarrocchi e Chrisantus nel corso del secondo tempo.
0 K-SPORT MONTECCHIO 2 (4-4-2): Taborda; Iuvalè, Capodaglio, Alidori, Stortini (21’st Vessella); Evangelisti (13’st Albanesi), Gomis, Capponi, Mangiacapre (21’st Scoppa); Tonuzi (34’st Ciarrocchi), Perri (32’st Chrisantus). All. Urbinati. K-SPORT MONTECCHIO (4-3-3): Cerretani; Camilloni, Nobili, Dominici, Procacci; Montagna (40’st Romualdi), Carta (42’st Magnanelli), Torelli; Buonavoglia (45’st Di Pollina), Rivi (21’st Bardeggia), Sollaku (21’st Fabbri). All. Magi. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Reti: 45’pt Torelli, 9’st Torelli. Non si ferma la capolista Montecchio che mantiene il primato e i due punti di vantaggio nei confronti della Fermana, grazie al pieno esterno sul campo del Montegranaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
