Il K-Sport corre con Torelli Espugnata Montegranaro

Il K-Sport Montecchio ha vinto la partita contro Montegranaro, con il risultato di 2-0. La formazione schierata ha avuto in porta Taborda, mentre in difesa hanno giocato Iuvalè, Capodaglio, Alidori e Stortini, con Vessella subentrato al 21’. A centrocampo si sono alternati Evangelisti, Gomis, Capponi e Mangiacapre, con Scoppa entrato al 21’. In attacco sono stati impiegati Tonuzi e Perri, sostituiti rispettivamente da Ciarrocchi e Chrisantus nel corso del secondo tempo.