Il giro di Antonelli nel GP Australia svela il piano della Mercedes | continua a nascondere la vera W17

Durante il GP d'Australia, Antonelli ha completato il suo giro e ha evidenziato alcuni aspetti della vettura Mercedes. Tuttavia, il team ha mantenuto segrete molte caratteristiche della W17, lasciando intendere che il vero progetto resta nascosto. Le nuove regole della F1 2026 sono state prese in considerazione, ma non hanno svelato dettagli sulla vettura.

Il GP d'Australia ha mostrato solo una parte del vero potenziale Mercedes: il finale di Antonelli e le nuove regole della F1 2026 suggeriscono che la W17 sia ancora coperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati GP Australia, Leclerc può battere le Mercedes di Russel e Antonelli? Il pronosticoNon c'è stato nulla da fare neanche per la nuova Ferrari contro le Mercedes di Russel e Kimi Antonelli, che hanno conquistato la prima fila del Gran... Formula 1, Gp Australia: doppietta Mercedes con Russell e Antonelli. Sul podio anche la Ferrari di LeclercMELBOURNE – Mercedes prima e seconda nel Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale della stagione di Formula 1 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il giro di Antonelli nel GP Australia... Temi più discussi: F1, GP Australia, doppietta Mercedes: vince Russell davanti ad Antonelli. Poi le due Ferrari con Leclerc e Hamilton; F1 Australia, Antonelli 2°: Ma concorrenza è forte e impara presto; Ferrari in testa per metà gara, ma vince Russell su Antonelli: 3° Leclerc; GP di Australia, libere 1-2: Piastri comanda su Antonelli, bene la Ferrari. Il giro di Antonelli nel GP Australia svela il piano della Mercedes: continua a nascondere la vera W17Il GP d'Australia ha mostrato solo una parte del vero potenziale Mercedes: il finale di Antonelli e le nuove regole della F1 2026 suggeriscono che la W17 ... fanpage.it GP Australia, alba Mercedes: Russell vince su Antonelli. Ma la Ferrari c'è: Leclerc a podio, Hamilton 4°Il racconto del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 che ha visto la doppietta Mercedes con vittoria di Russell davanti ad Antonelli. Podio Ferrari con Leclerc, quarto Ham ... sport.virgilio.it Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) no GP da Austrália de 2025. - facebook.com facebook F1 Gp Australia, diretta: Russell e Antonelli si giocano la vittoria, Leclerc in seconda fila punta al podio x.com