Il giro dell' Etna a passo lento in Circumetnea e visita del borgo medievale di Randazzo

Sicilia Gaia propone un tour dell’Etna che prevede un giro lento in Circumetnea, accompagnato dalla visita al borgo medievale di Randazzo. L’itinerario permette di ammirare il paesaggio vulcanico e di scoprire i principali punti di interesse della zona. L’esperienza si concentra su un percorso che combina natura e storia, offrendo ai partecipanti una prospettiva diversa sulla regione.

Sicilia Gaia organizza un tour dell'Etna in Circumetnea, per scoprire un paesaggio mozzafiato e la storia millenaria del vulcano come mai prima d'ora. Viaggeremo a passo lento, godendoci ogni scorcio di un panorama unico. Al nostro arrivo, saremo accolti a Randazzo da Lucio, "randazzese doc", che ci condurrà in un viaggio nel tempo attraverso l'affascinante borgo medievale. Varcheremo le antiche porte della città, esploreremo chiese ricche di storia e ci immergeremo nel patrimonio locale visitando il Museo Archeologico Paolo Vagliasindi. È previsto un percorso a piedi di circa 4 km e il cambio di 5 mezzi. Al raggiungimento del numero minimo verranno inviate le coordinate bancarie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Castelvenere, insegnanti spagnoli in visita al borgo medievale e alle cantine tufaceeUna delegazione di insegnanti proveniente dalla Spagna, giunta nel nostro Paese nell’ambito di un progetto Erasmus, ha voluto visitare il borgo...

Contenuti e approfondimenti su Il giro dell'Etna a passo lento in...

Temi più discussi: Giro della Sardegna al via da Castelsardo tappa a Oristano arrivo a Olbia -; Aiuto ci bombardano. Psicosi attacco iraniano in Sicilia, ma era il terremoto: inondato il centralino della Protezione Civile; Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nell’area dell’Etna: paura nel Catanese.

Correre sull’Etna: quando il vulcano decide quanto sei allenato davveroC'è una linea che ogni runner dell'area etnea conosce bene: quella dove finisce la strada asfaltata e inizia il terreno vulcanico, dove i polmoni smettono di fare finta e il respiro diventa il solo me ... gazzettinonline.it

Etna, sbuffi tra la neve: uno spettacolo affascinante. Le immaginiL'Etna con i suoi sbuffi tra la neve ha offerto anche negli ultimi giorni uno spettacolo affascinante. Ecco le ultime news e alcune immagini. meteo.it

L'antica arte dei posacenere artigianali fatti con la lava dell'Etna : @giuseppe_tonzuso - facebook.com facebook

Elicottero Drago in azione sul versante Nord dell'Etna: oggi pomeriggio soccorsi dai #vigilidelfuoco due escursionisti feriti nella zona di Piano Provenzana. Una volta recuperati, i due sono stati elitrasportati all'ospedale Cannizzaro di #Catania #1marzo x.com