Il giro dell' Etna a passo lento in Circumetnea e visita del borgo medievale di Randazzo
Sicilia Gaia propone un tour dell’Etna che prevede un giro lento in Circumetnea, accompagnato dalla visita al borgo medievale di Randazzo. L’itinerario permette di ammirare il paesaggio vulcanico e di scoprire i principali punti di interesse della zona. L’esperienza si concentra su un percorso che combina natura e storia, offrendo ai partecipanti una prospettiva diversa sulla regione.
Sicilia Gaia organizza un tour dell'Etna in Circumetnea, per scoprire un paesaggio mozzafiato e la storia millenaria del vulcano come mai prima d'ora. Viaggeremo a passo lento, godendoci ogni scorcio di un panorama unico. Al nostro arrivo, saremo accolti a Randazzo da Lucio, "randazzese doc", che ci condurrà in un viaggio nel tempo attraverso l'affascinante borgo medievale. Varcheremo le antiche porte della città, esploreremo chiese ricche di storia e ci immergeremo nel patrimonio locale visitando il Museo Archeologico Paolo Vagliasindi. È previsto un percorso a piedi di circa 4 km e il cambio di 5 mezzi. Al raggiungimento del numero minimo verranno inviate le coordinate bancarie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
