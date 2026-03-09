Un giocatore sta rompendo gli schemi della pallavolo italiana, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Sin dagli anni Ottanta, il movimento si è evoluto verso una maggiore specializzazione dei ruoli, una tendenza ormai consolidata nel modo di giocare. Tuttavia, questa figura si distingue per aver sfidato le convenzioni tradizionali, creando un nuovo modo di interpretare il ruolo.

Sin dagli anni ’80 la pallavolo si è avviata verso quella specializzazione dei ruoli che oggi ci sembra naturale in campo. Prima è stato abbandonato il sistema “4-2” col doppio palleggiatore (e quindi di un giocatore capace sia di alzare da seconda linea sia di schiacciare dal lato destro del campo in prima linea), sostituito da un giocatore deputato esclusivamente all’attacco, ossia l’opposto – così chiamato perché nelle rotazioni si trova opposto alla posizione del palleggiatore – che schiaccia anche da seconda linea. Poi tra il 1997 e il 1998 l’introduzione da parte della FIVB della figura del libero ha fatto sì che i centrali non ricevessero più, e che rimanessero in seconda linea solo per la battuta – per poi essere sostituiti dallo stesso libero nel giro dietro - occupandosi essenzialmente di attaccare e murare da posto 3. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il giocatore che sta rompendo la pallavolo italiana

Articoli correlati

Leggi anche: "Un punto di riferimento per la pallavolo italiana"

Leggi anche: Nessuno ha mai vinto tanto quanto la pallavolo italiana quest'anno