Il dibattito sul referendum sulla giustizia si sta intensificando, con i sostenitori del

Il confronto tra i fautori del "sì" al referendum sulla giustizia ed i fautori del "no" sta entrando nella sua fase più strutturata e drammatica. I sostenitori del "no" al referendum sulla giustizia, collegati nei vari Comitati, possono essere raggruppati in tre distinte posizioni: una prima composta da coloro, pochissimi, che hanno esattamente compreso il senso tecnico della riforma e adducono argomentazioni contrarie altrettanto tecniche; una seconda costituita da coloro che, indipendentemente da ogni questione di merito, vedono nel "no" al referendum un'occasione imperdibile per dare una spallata importante, se non definitiva,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il fronte del "sì" al referendum tra speranze ed autosabotaggio

Referendum giustizia, perché il fronte del Sì potrebbe incontrare resistenze proprio tra i conservatoridi Carmelo Zaccaria Nel referendum sulla giustizia il ceto medio moderato che ha votato per il centrodestra viene a trovarsi nel dilemma di scegliere...

Referendum, resta al comando il fronte del Sì. Attesa per la pronuncia del Tar sulle dateSe si votasse oggi, il "Sì" alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri...

Referendum: nasce fronte 'sì' dei corpi intermediNon più solo un dibattito per addetti ai lavori o una sfida tra partiti: la riforma della giustizia diventa una battaglia di civiltà che parte dal basso. Nasce ufficialmente un cartello trasversale c ... adnkronos.com

Referendum giustizia: cresce il fronte del no, nuovi incontri per un voto consapevoleIniziative a Ceglie Messapica, Brindisi, San Pancrazio Salentino e Cellino San Marco. Magistrati, accademici e rappresentanti istituzionali si mobilitano per spiegare le ragioni della contrarietà ... brindisireport.it

