Il fiuto del cane Nadia è implacabile | scatta maxi sequestro di coca arrestato catanese

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, residente a Palermo ma originario di Catania, con l'accusa di aver detenuto sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un'operazione, il cane Nadia ha condotto a un maxi sequestro di cocaina. L'arresto è stato effettuato nel corso di un intervento mirato alla repressione dello spaccio di droga.

L'operazione è scattata in centro. In manette un 34enne. Secondo le stime degli inquirenti, la sostanza stupefacente, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare guadagni illeciti per circa 300 mila euro “L’operazione - spiegano dal comando dell'Arma - è scattata durante un servizio di osservazione nel centro cittadino. A tradire l’uomo è stato il suo stesso nervosismo: i militari hanno notato i suoi continui movimenti sospetti e la circospezione con cui cercava di rientrare in casa, guardandosi ripetutamente alle spalle. Un atteggiamento che ha spinto i carabinieri a intervenire immediatamente, procedendo a una perquisizione personale e in casa del 34enne”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

