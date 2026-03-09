Ogni 8 marzo si ripete una scena nota: vengono deposte mimose, si sfilano cortei e si proferiscono slogan contro il patriarcato e la presunta oppressione femminile da parte dell'uomo occidentale. Questa manifestazione annuale coinvolge attivisti e associazioni che cercano di attirare l'attenzione su temi di genere, mantenendo viva una tradizione che si ripete senza grandi variazioni di anno in anno.

Gentile Direttore Feltri, ogni anno l'8 marzo assistiamo allo stesso rito: mimose, slogan contro il patriarcato e cortei in cui si denuncia la presunta oppressione della donna da parte dell'uomo occidentale. Tuttavia, mi permetto di osservare un silenzio assordante quando la violenza contro le donne proviene da altri contesti. Le scrivo da bergamasco, come lei. Nei giorni scorsi in provincia di Bergamo una ragazza di 26 anni è stata colpita con una sciabola e violentata ripetutamente da un uomo di origine marocchina. La notizia è emersa proprio alla vigilia dell'8 marzo. Eppure non ho sentito una sola femminista indignarsi o denunciare il problema della sicurezza delle donne legato anche all'immigrazione incontrollata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il femminismo segue la bussola ideologica

