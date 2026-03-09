Il Diavolo accorcia il passo | Estupinan firma il derby e riapre il sogno Scudetto

Nel tardo pomeriggio di ieri, Estupinan ha segnato il gol decisivo nel derby di Milano, portando la sua squadra alla vittoria. La partita si è svolta in un San Siro con i tifosi in fibrillazione, e il risultato ha modificato la classifica della Serie A, riaprendo le speranze di una delle squadre di lottare per lo scudetto. La vittoria ha lasciato invariata la posizione dell’altra squadra in campo.

A poche ore dal triplice fischio di un San Siro incandescente, la gerarchia della Serie A subisce una scossa tellurica che ridisegna i confini della lotta al vertice. Nella serata di oggi, 8 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha piegato l' Inter per 1-0, grazie a un fendente mancino di Pervis Estupinan, portandosi a sole sette lunghezze dalla capolista nerazzurra. Un successo che non solo consolida il secondo posto del sodalizio rossonero, ma interrompe l'inerzia di una compagine interista apparsa insolitamente fragile e imprecisa, ora costretta a gestire un vantaggio che, pur restando consistente, non appare più inattaccabile a dieci giornate dal termine.