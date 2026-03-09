Il derby va al Milan per 1-0 come all’andata grazie alla rete di Estupiñán | rossoneri a -7 dall’Inter capolista

Il Milan batte l'Inter nel derby con un risultato di 1-0, confermando il punteggio del match di andata. La rete decisiva è siglata da Estupiñán al 35' del primo tempo. Il risultato porta i rossoneri a inseguire i nerazzurri a sette punti di distanza in classifica.

Milano – Il derby lo vince il Milan, come all'andata. Uno a zero, replicando il punteggio del primo scontro diretto in campionato, grazie alla rete di Estupiñán al 35' del primo tempo. Non è una stracittadina per palati fini, quella che consente ai rossoneri di portarsi a -7 dalla capolista. Per oltre mezz'ora l'unica chance è quella che capita in avvio sui piedi di Modric, spedita a lato. Lo spettacolo si ravviva in due minuti, dall'occasione mancata da Mkhitaryan, che fa tutto bene fino al tiro addosso a Maignan, alla rete dell'esterno rossonero, servito dall'altalenante Fofana e scappato alle spalle del disattento Luis Henrique. Fino all'intervallo, il Milan legittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

