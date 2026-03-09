Il derby tra bambini finisce in rissa | volano calci e pugni tra i genitori sugli spalti

Durante un match tra bambini tra Nuova San Feliciana e Oasi Suessolana, disputato a Bucciano nel campionato Opes Benevento classe 20172018, si è verificata una rissa tra i genitori sugli spalti. Calci e pugni sono volati nel caos scoppiato tra gli spettatori, creando un episodio di violenza durante una partita giovanile. L'incidente ha interrotto la gara e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Brutto episodio su un campo da calcio per una partita tra bambini. E’ quanto accaduto in occasione del derby tra Nuova San Feliciana e Oasi Suessolana disputato a Bucciano e valido per il campionato Opes Benevento classe 20172018. Durante la partita, un gruppo di genitori della Nuova San Feliciana avrebbero aggredito i genitori dei ragazzi dell’Oasi. Uno spettacolo indecoroso, avvenuto davanti ai bambini. L’aggressione, fanno sapere dell’Opes, non sarebbe stata solo verbale ma si sarebbe arrivati alle mani con tirate di capelli tra donne, calci, schiaffi e pugni tra uomini e donne. “L’organizzazione Opes Benevento condanna fermamente questi... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Violenta rissa in centro a Medesano tra decine di persone, volano calci e pugni: denunciati otto giovaniDue carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di calmare gli animi, disposti anche 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree Urbane Si è...

Leggi anche: Rissa furiosa tra ragazzini in centro: calci, pugni, colpi di cintura. Il video finisce su WhatsApp: sindaco allibito

Approfondimenti e contenuti su Il derby tra bambini finisce in rissa...

Discussioni sull' argomento Domenica il derby da rivali, lunedì... insieme: a Bisseck e Bartesaghi il premio Amico dei Bambini; Un derby da ragazzi: per chi tifavano i giocatori da piccoli? Uno dell'Inter è stato ultrà del Milan...; Gazzetta – Derby, chi tifavano i giocatori da piccoli? Un interista è stato ultrà del Milan…; Episodio VERGOGNOSO: rissa tra genitori dopo una partita di bambini.

Storari: «Vinciamo il derby»Sembra la barzelletta degli elefanti, chissà in che modo riescono a stare in quattro nella Cinquecento? Servono la fantasia e l’innocenza dei bambini per fare belle domande a un portiere ... ilsecoloxix.it

Così dopo il Derby https://mdst.it/4rZqfHx #SportMediaset - facebook.com facebook

. @PaoloCond sul @Corriere sul #derby: “Vince il @acmilan con gol di @PervisEstupinan: magia. Le arti oscure di #Allegri” - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #MilanInter #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com