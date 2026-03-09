Il Milan ha battuto l'Inter nel derby con un risultato di 1-0, lo stesso risultato dell'andata. La partita si è conclusa con il Milan che ha segnato un gol decisivo, mentre l'Inter non è riuscita a segnare. La vittoria permette al Milan di ridurre le distanze dalla squadra in testa alla classifica di Serie A.

AGI - Il Milan vince il derby contro l' Inter: lo fa imponendosi 1-0, stesso risultato dell'andata, e accorcia le distanze rispetto ai "cugini", sempre in vetta alla classifica della Serie A. Sono sette i punti che adesso separano la squadra di Allegri da quella di Chivu, al secondo derby perso in stagione, stavolta per via della rete siglata nel primo tempo da Estupinan. La prima occasione è per il Milan, con Sommer che sbaglia il rinvio e regala palla a Pulisic, lucido nel servire Modric, che calcia non trovando la porta. Sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma la partita si accende poco dopo la mezz'ora: al 34' arriva lo strappo centrale di Mkhitaryan, che si insinua nella difesa milanista, arrivando a calciare davanti a Maignan, bravo a opporsi con il petto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il derby è rossonero, Milan-Inter 1 - 0

