Il derby della Madonnina è rossonero | il Milan batte l' Inter a San Siro 1-0

Il derby della Madonnina si è concluso con una vittoria del Milan, che ha battuto l’Inter 1-0 a San Siro domenica 8 marzo. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi e ha visto i rossoneri prevalere sui nerazzurri con un gol decisivo. Nessuna espulsione o intervento controverso è stato registrato nel corso dell’incontro.

A decidere le sorti del match è stato il gol di Estupiñán al 35' del primo tempo. Si è trattato del primo da milanista: "La rete più importante della mia vita" Milano è rossonera. Il Milan ha vinto il derby della Madonnina domenica 8 marzo, battendo l'Inter 1-0. A decidere le sorti del match è stato il gol di Estupiñán al 35' del primo tempo: si è trattato del suo primo gol in Serie A. Nel secondo tempo, nonostante i cambi, per Chivu è rimasto lo svantaggio. A San Siro il Milan ha mantenuto la porta inviolata. Il Milan, dopo la vittoria, è a -7 dai nerazzurri: la distanza in classifica con l'Inter si riduce a sette punti, dai dieci di partenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: San Siro al bivio: il Derby della Madonnina tra il sogno rimonta e il colpo del KO Leggi anche: Kakà carica l’ambiente rossonero per il Derby: “Ho una certezza: il Milan batte l’Inter” A SAN SIRO! Il Milan Batte l’Inter 1-0 nel Derby: Esplode la Festa Rossonera! Altri aggiornamenti su San Siro. Temi più discussi: Parata di stelle a San Siro: tutti i vip presenti al derby. FOTO; AC Milan-Inter, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati | AC Milan; Il derby della Madonnina è rossonero: il Milan batte l'Inter a San Siro 1-0; Derby al Milan. Calcio, derby maledetto per l’Inter: a San Siro vince il Milan che accorcia a -7Il Milan batte l'Inter nel derby della Madonnina e accorcia a 7 punti il distacco in vetta alla classifica. È il riassunto di quanto accaduto domenica ... ecovicentino.it Il derby della Madonnina è rossonero: il Milan batte l'Inter a San Siro 1-0A decidere le sorti del match è stato il gol di Estupiñán al 35' del primo tempo. Si è trattato del primo da milanista: La rete più importante della mia vita ... milanotoday.it Come annunciato nella giornata di ieri, Gerry Cardinale questa sera era a San Siro per assistere dal vivo al derby tra Milan ed Inter, vinto dai rossoneri grazie al bel gol di Estupinan ne - facebook.com facebook Polemiche a San Siro: l'Inter chiede un calcio di rigore sul finale per questo fallo di Ricci... ma la dinamica è molto simile a quella che coinvolse Dumfries lo scorso anno proprio in Napoli-Inter "Braccio non punibile perché Ricci lo ritrae: in più, se non ci fosse x.com