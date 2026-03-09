Il Cuae trionfa a Parma | triplo riconoscimento dall’Asi per qualità cultura e solidarietà

Durante la fiera Automotoretrò di Parma, il Cuae, il Club umbro auto e moto d’epoca, ha ricevuto tre riconoscimenti dall’ASI. La premiazione si è svolta in un evento dedicato alla valorizzazione della qualità, della cultura e della solidarietà nel settore delle auto e moto d’epoca. La cerimonia ha visto la consegna dei premi in presenza di numerosi partecipanti e sponsor.

In occasione della prestigiosa fiera Automotoretrò di Parma, il Cuae (Club umbro auto e moto d'epoca) è stato protagonista di una straordinaria cerimonia di premiazione. Il presidente dell'Asi (Automotoclub storico italiano) Alberto Scuro ha consegnato al club ternano tre dei riconoscimenti più ambiti: il Premio qualità, il Premio Asi cultura e il Premio Asi Solidale. Questi riconoscimenti celebrano "l'instancabile dedizione dello staff del Cuae durante tutto il 2025". Tra le motivazioni del Premio cultura, spicca in particolare il docufilm sulla storia di Vincenzo Lancia, evento di grande successo organizzato a Foligno in sinergia con gli altri club federati Asi dell'Umbria.