Il Costone ’castiga’ Casale Monferrato I gialloverdi agganciano il primo posto

Il Costone Siena ha vinto contro Casale Monferrato con il punteggio di 62-56. I giocatori in campo per Casale Monferrato sono stati De Ros con 10 punti, Alberione con 13, Raiteri con 5 e Azzano con 6. Per Siena, invece, i punti sono stati distribuiti tra Bertaina, Sirchia, Galdiolo e altri, con un massimo di 13 punti di Alberione. La partita si è conclusa con la vittoria dei toscani.

CASALE MONF. 56 COSTONE SIENA 62 CASALE MONFERRATO: De Ros 10, Bertaina 3, Sirchia 9, Alberione 13, Galdiolo 4, Comin 2, Francione 2, Zangheri ne, Ruiu 2, Ravioli, Raiteri 5, Azzano 6. Allenatore De Giovanni. COSTONE: Masciarelli 5, Zocca 9, Massari ne, Nasello 12, Paoli F. 7, Paoli M. 11, Zeneli, Nannipieri 2, Ballabio 10, Rosso 6. Allenatore: Belletti. Arbitri: Ferrero Regis, Ghirardo. Parziali: 18-26; 26-45; 48-53. CASALE MONFERRATO – Missione compiuta per il Vismederi Costone che, contro la Junior Casale Monferrato al PalaFerraris, inanella la quarta vittoria consecutiva grazie anche all'ennesima super prestazione difensiva. Un successo che permette ai gialloverdi di approfittare subito del passo falso della Mens Sana a Empoli e di agganciare il primo posto, seppur con una partita in più rispetto ai biancoverdi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Costone 'castiga' Casale Monferrato. I gialloverdi agganciano il primo posto