Il Comune di Fiumicino e Maccarese Spa finiscono in tribunale | guerra sui passaggi di proprietà

Fiumicino, 9 marzo 2026 – Il confine tra patrimonio pubblico e proprietà privata nel quadrante di Maccarese si trasforma in una vertenza legale dai contorni economici pesanti, che vede la Maccarese Spa, società agricola benefit a socio unico, protagonista di un complesso rimpallo di responsabilità tra il Comune di Fiumicino e i residenti del litorale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con una serie di verdetti pubblicati il 27 febbraio 2026, ha però deciso di non entrare nel merito dello scontro, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione e rimandando la questione ai tribunali civili. La disputa ruota attorno alla natura giuridica di diversi lotti di terreno che l'amministrazione comunale considera demanio stradale, ma che i privati utilizzano da decenni come pertinenze delle proprie abitazioni.