Nel Vimercatese, il Comune ha inaugurato Spazio Salute a Cavenago, un nuovo polo dedicato alla prevenzione e alla terapia. Il progetto, nato prima della pandemia, mira a offrire servizi sanitari a livello locale, riducendo la necessità di spostamenti. L'apertura di questa struttura coinvolge diverse figure del settore sanitario e rappresenta un punto di riferimento per i cittadini della zona.

È corsa nel Vimercatese per garantire cure ai pazienti. A Cavenago apre Spazio Salute, il polo comunale ideato prima del Covid e dedicato alla prevenzione e alla terapia. Sabato, il taglio del nastro della struttura in via 25 Aprile, accanto al municipio, che ospita il centro prelievi dell’ Asst Brianza, quattro medici di famiglia, l’ufficio della farmacia comunale e l’ infermiere di comunità. Un’offerta tagliata su misura soprattutto per anziani e fragili. "È un punto di prossimità con prestazioni di alto livello", ha spiegato il sindaco Giacomo Biffi. Un bando ha portato nella struttura l’audiometrista, il nutrizionista, due psicologhe, un osteopata e tre infermiere pediatriche, la palazzina ospita anche l’associazione dislessia e le cure domiciliare lanciate l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune apre Spazio Salute. La sanità a chilometro zero

