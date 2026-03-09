Il caso nel campionato under 16 Sc United-Besnatese va ripetuta L’arbitro gioca nello stesso girone

Nel campionato under 16, la partita tra Sc United e Besnatese sarà ripetuta a causa di un errore arbitrale. L’arbitro, che ha diretto l’incontro, si trova nello stesso girone delle due squadre coinvolte. La decisione è stata presa per garantire la regolarità del torneo e correggere una situazione che aveva sollevato polemiche tra le società e i partecipanti.

Siamo fortunati. In un calcio che a volte pare senza norme, almeno i giudici sanno applicare il regolamento e rimediare a certe figuracce. Come quella di qualche giorno fa, in cui è stata fatta passare una designazione alquanto singolare nel campionato under 16 regionale: a dirigere il match ScUnited-A.C. Besnatese è stato mandato infatti un ragazzo con il doppio tesseramento, cioè arbitro ma allo stesso tempo calciatore. Il problema, di cui nessuno si è accorto, è che il giovanotto veste la maglia di una squadra che gioca nello stesso girone, e la Besnatese ha avuto molto da ridire sulla designazione. Così dopo la partita, terminata 3-3, ha presentato subito ricorso chiedendo la ripetizione del match.