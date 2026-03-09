Il caso delle radio Paolini FdI | Quanto costa la partnership con Rtl? Un errore cacciare Linus

Il rappresentante di Fratelli d’Italia critica la decisione dell’amministrazione comunale di Riccione di avviare una partnership con Rtl per la Notte Rosa, chiedendo quanto costi questa collaborazione. Inoltre, si esprime un giudizio negativo sulla decisione di licenziare Linus, ritenendo che sia stato un errore. La questione riguarda l’accordo tra il Comune e la radio, al centro delle discussioni politiche locali.

La scelta dell’amministrazione comunale di Riccione di avviare una partnership con Rtl per la Notte Rosa finisce al centro delle critiche di Fratelli d’Italia La scelta dell’amministrazione comunale di Riccione di avviare una partnership con Rtl per la Notte Rosa finisce al centro delle critiche di Fratelli d’Italia. Il coordinatore comunale Stefano Paolini chiede chiarezza sui costi dell’operazione e contesta la decisione di interrompere la collaborazione con Radio Deejay. “In pompa magna l’amministrazione comunale annuncia la partnership con Rtl per la Notte Rosa - sostiene Paolini -. Grandi parole, superlativi commenti, grida di giubilo, esercizi di alto livello promozionale e turistico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Riccione cambia "musica", la città avvia un nuovo progetto di collaborazione con radio Rtl

Contenuti e approfondimenti su Il caso delle radio Paolini FdI Quanto...

