Il Carpi in apnea per un’ora Lo salva il solito Zagnoni
Il Carpi e la Torres si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. Il match si è giocato con la formazione del Carpi che ha schierato Sorzi tra i pali, con Zagnoni, Rossini e Panelli in difesa. La partita è durata un'ora prima che lo stato di emergenza del Carpi fosse risolto grazie all’intervento di Zagnoni.
carpi 1 torres 1 CARPI (3-5-2): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Verza (19'st Puletto), Rosetti, Figoli (48'st Lombardi), Pietra, Rigo (1'st Tcheuna); Gaddini (13'st Stanzani), Giani (1'st Sall). A disp. Schaccetti, Perta, Benvenuto, Pitti, Giva, Cecotti, Amayah, Mahrani. All. Cassani. TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi (12'st Fabriani), Idda, Nunziatini; Liviero (12'st Luciani), Giorico, Mastinu (33'st Bretan), Zambataro; Sala, Di Stefano; Sorrentino (33'st Masala). A disp. Marano, Zanandrea, Dumani, Lunghi, Diakite, Olayiwola, Bonin. All. Greco. Arbitro: Tropiano di Bari Reti: 17'st (rig.) Luciani, 28'st Zagnoni Note: spettatori totali 821. Ammoniti Pietra, Rosetti, Lombardi.
