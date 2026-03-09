Il Carpi in apnea per un’ora Lo salva il solito Zagnoni

Il Carpi e la Torres si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. Il match si è giocato con la formazione del Carpi che ha schierato Sorzi tra i pali, con Zagnoni, Rossini e Panelli in difesa. La partita è durata un'ora prima che lo stato di emergenza del Carpi fosse risolto grazie all’intervento di Zagnoni.