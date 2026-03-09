Durante un concorso di bellezza per cammelli in Oman, venti animali sono stati squalificati dopo aver subito interventi estetici. L'evento ha attirato l'attenzione a causa della presenza di cammelli con trattamenti cosmetici, che hanno portato alla loro esclusione dalla competizione. La notizia ha suscitato discussioni sulla regolamentazione degli interventi estetici sugli animali partecipanti.

Un concorso di bellezza per cammelli in Oman è finito al centro di uno scandalo dopo la squalifica di venti animali che avevano subito interventi cosmetici per migliorare il loro aspetto. Tra i ritocchi scoperti dai veterinari durante il Camel Beauty Show Festival 2026 ad Al Musanaa ci sono iniezioni di botox per ammorbidire il muso, filler dermici e silicone per gonfiare le labbra e la gobba, oltre a miorilassanti e cera di silicone. L’obiettivo dei proprietari era ottenere un vantaggio competitivo in un concorso molto prestigioso, che premia i cammelli migliori in quattro categorie principali: pelo, collo, testa e gobba. I giudici valutano ogni animale in base alla lucentezza e al colore del mantello, alla lunghezza e muscolatura del collo, alla grandezza della testa e delle labbra, alle ciglia lunghe e alla forma e postura della gobba. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il botox non è per tutti: il curioso caso dei cammelli cacciati dal festival di bellezza per interventi estetici

