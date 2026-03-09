Il Bione è dei ragazzi non di chi lo compra | parte la petizione contro il progetto da 30 milioni

Una petizione contro il progetto da 30 milioni di euro per il centro sportivo Bione di Lecco è stata avviata il 4 marzo su Change. La mobilitazione civica coinvolge cittadini e associazioni che si oppongono alla trasformazione dell’impianto, ribadendo che il Bione appartiene ai ragazzi e non a chi intende acquistarne la gestione. La richiesta è di fermare il progetto e mantenere l’uso pubblico dello spazio.

Cresce la mobilitazione civica attorno al futuro del centro sportivo Bione di Lecco. Dal 4 marzo è attiva su Change.org una petizione promossa da Alberto Varni che chiede all'amministrazione comunale di sospendere l'iter di approvazione del progetto di riqualificazione dell'impianto, presentato da una cordata privata e stimato in oltre 30 milioni di euro a carico del Comune. In pochi giorni la raccolta firme ha toccato quota 516 adesioni verificate, con nuove sottoscrizioni che arrivano ogni ora. La vicenda del Bione non nasce oggi. Il dibattito sulla riqualificazione dell'impianto trascina con sé anni di proposte, costi lievitati e nodi irrisolti.