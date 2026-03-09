Il Beach Tennis ha i suoi nuovi re e regine | assegnati gli scudetti nazionali di categoria

I Campionati italiani di beach tennis di seconda e terza categoria si sono svolti dal 4 all’8 marzo al Centro Romagna Beach, coinvolgendo centinaia di atleti provenienti da tutto il paese. Al termine delle gare sono stati assegnati gli scudetti nazionali di categoria, con i vincitori che sono stati proclamati sul campo. Le competizioni hanno visto confrontarsi numerosi giocatori in diverse sfide ufficiali.

I Campionati italiani di beach tennis di seconda e terza categoria hanno animato i campi del Centro Romagna Beach con centinaia di atleti provenienti da tutta Italia Si sono conclusi i Campionati italiani di beach tennis di seconda e terza categoria, che da mercoledì 4 a domenica 8 marzo hanno animato i campi del Centro Romagna Beach con centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Un evento capace di richiamare appassionati e protagonisti del movimento nazionale, offrendo partite intense e un livello tecnico sempre più elevato. Il torneo ha messo in evidenza la crescita del beach tennis italiano, con incontri disputati sin dalle prime fasi e finali di alto livello, in particolare nella seconda categoria, la più competitiva della manifestazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

