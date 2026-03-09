Il Bayern recupera Harry Kane | lavora in gruppo a Bergamo ci sarà E i pullman sono già in città

Il Bayern Monaco ha recuperato Harry Kane, che ha partecipato all’allenamento con il gruppo a Bergamo. La seduta si è svolta alla mattina, con Kane presente nella parte aperta ai media per i primi 15 minuti. I pullman della squadra sono già arrivati in città, mentre l’allenatore Vincent Kompany ha potuto lavorare con l’intera rosa, includendo anche il giocatore inglese.

Anche Alphonso Davies ha svolto la prima parte della seduta della vigilia con i compagni. Assenti solo Neuer e Ito. Alle 16:30 la squadra partirà per l’Italia Insomma, di tempo per mettersi alle spalle il piccolo acciacco ce n’è stato e l’esclusione nella sfida di venerdì sera contro il Borussia Mönchengladbach è stata soltanto una misura preventiva per evitare peggioramenti. Scelta evidentemente funzionale al rientro. Anche Alphonso Davies ha lavorato in gruppo, lasciandosi alle spalla la lesione muscolare nella regione della coscia che lo aveva costretto a fermarsi lo scorso 21 febbraio contro l’Eintracht. Il canadese era reduce da quasi un anno di stop per la rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Verso Atalanta-Dortmund, Kovac recupera Schlotterbeck in difesa. E il pullman giallonero è già in cittàIl centrale, perno della retroguardia, aveva saltato la gara d'andata per un problema fisico.

Un'altra goleada facendo turnover: Atalanta, questo Bayern fa paura. E Kane ci saràServirà un'impresa di quelle titaniche, ancora più di Anfield 2024 o del poker rifilato al Dortmund una decina di giorni fa.

