ignazio la russa ha dato mandato ai legali contro tomaso montanari

Il presidente del Senato ha incaricato i suoi avvocati di agire legalmente in sede civile contro Tomaso Montanari. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli o commenti pubblici. La Russa ha affidato ai suoi legali la gestione della causa, senza aggiungere altre informazioni sul procedimento o sulle ragioni di questa scelta.

"Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dato mandato ai suoi legali di adire le vie legali in sede civile nei confronti di Tomaso Montanari ". Lo comunica Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato. Già ieri lo stesso La Russa aveva preteso delle scuse dal rettore dell'università di Siena, altrimenti lo avrebbe querelato. Il motivo? Alcune frasi pronunciate da Montanari durante un evento per il "no" all'Hotel Albani. "Preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida. Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi?". E ancora: "Volete avere ancora come padre e madre i costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Nilde Iotti o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

