Ice Waves Experience | Alessandro Martire torna a Madesimo per un concerto ad alta quota

Il 21 marzo 2026 alle 14, il pianista Alessandro Martire si esibirà a Madesimo, con un concerto che si terrà nel bacino di Montespluga. L’evento, intitolato Ice Waves Experience, si svolge in alta quota, trasformando il paesaggio naturale in un palcoscenico insolito. La manifestazione è stata annunciata come un’occasione unica per ascoltare musica in un contesto suggestivo.

Il bacino di Montespluga diventa palcoscenico naturale per Ice Waves Experience, il concerto in alta quota del pianista Alessandro Martire in programma sabato 21 marzo 2026 alle ore 14.30. L’evento, gratuito e su prenotazione, si svolgerà sull’altopiano alpino che segna il confine tra Italia e Svizzera, in uno dei luoghi più rappresentativi dell’area dello Spluga. L’iniziativa si inserisce nel progetto Spluga Bianco, volto alla valorizzazione del territorio alpino e del paesaggio di confine. Operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, Fondo di Rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

