Ice Waves Experience | Alessandro Martire torna a Madesimo per un concerto ad alta quota

Il bacino di Montespluga ospiterà sabato 21 marzo 2026 alle 14 un concerto di alta quota organizzato da Ice Waves Experience. Il pianista Alessandro Martire si esibirà in un evento che trasformerà il paesaggio naturale in un palco temporaneo. La performance si svolgerà in un’area aperta immersa tra le montagne di Madesimo, attirando appassionati di musica e curiosi della zona.

Il bacino di Montespluga diventa palcoscenico naturale per Ice Waves Experience, il concerto in alta quota del pianista Alessandro Martire in programma sabato 21 marzo 2026 alle ore 14.30. L'evento, gratuito e su prenotazione, si svolgerà sull'altopiano alpino che segna il confine tra Italia e Svizzera, in uno dei luoghi più rappresentativi dell'area dello Spluga. L'iniziativa si inserisce nel progetto Spluga Bianco, volto alla valorizzazione del territorio alpino e del paesaggio di confine.

Alessandro Martire: la mia musica si fonde armoniosamente con la naturaAbbiamo avuto il piacere di incontrare il pianista Alessandro Martire e di assistere a un suo concerto dal titolo Ice Waves Experience - che si è svolto rigorosamente all’aperto sulle sponde ... ilgiornale.it

Un pianoforte sul lago ghiacciato, il silenzio dell'alta quota e un paesaggio alpino da togliere il fiato. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 14:30, il bacino di Montespluga si trasforma in un palcoscenico naturale d'eccezione per Ice Waves Experience, il concerto sit - facebook.com facebook