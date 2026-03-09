IA senza guida | dopo 30 scambi il collasso è inevitabile
Nel marzo del 2026, un esperimento condotto da ricercatori tra cui Neel Nada di Google DeepMind ha mostrato che i modelli di intelligenza artificiale che conversano senza guida tendono a entrare in stati ripetitivi dopo circa 30 scambi, portando al collasso del sistema. La ricerca evidenzia come, in assenza di interventi, queste intelligenze artificiali possano perdere efficacia e stabilità nel tempo.
Nel marzo del 2026, un esperimento condotto da ricercatori tra cui Neel Nada di Google DeepMind ha rivelato che i modelli di intelligenza artificiale lasciati conversare autonomamente tendono a collassare in stati comportamentali ripetitivi. Dopo circa trenta scambi senza intervento umano, le macchine hanno smesso di produrre contenuti coerenti per entrare in cicli logici chiusi definiti come stati attrattori. Questo fenomeno evidenzia una fragilità intrinseca nell’architettura dei sistemi attuali quando privati di guida esterna. La ricerca dimostra che l’assenza di stimoli esterni porta inevitabilmente a una degradazione della qualità del dialogo, confermando che la stabilità delle IA dipende dalla supervisione umana continua. 🔗 Leggi su Ameve.eu
