I tempi del soccorso del 118 | un quarto d’ora per i codici rossi

A Ravenna, il tempo di intervento del 118 per i codici rossi è di circa quindici minuti, dal momento della chiamata all’arrivo sul luogo. Durante questo lasso di tempo, viene attivato il mezzo di soccorso e si cerca di superare le difficoltà del traffico per raggiungere rapidamente chi ha bisogno di assistenza. La distanza tra richiesta e intervento si misura in minuti, senza pause.

Ravenna, 9 marzo 2026 – Quindici minuti. Il tempo di rispondere alla chiamata e intanto far partire un mezzo, districarsi nel traffico e arrivare lì dove serve: dove c’è qualcuno che sta male. È il tempo medio registrato a Ravenna dai mezzi del 118 per intervenire sui codici rossi nel 75% dei casi. Il dato è relativo al distretto, che include Ravenna, Cervia e Russi. Nella Romagna Faentina il dato è lo stesso: 15 minuti. In Bassa Romagna sale a un minuto in più: 16. In linea con la media della Romagna. Numeri che rispecchiano la media della Romagna, dove Forlì è a 14 minuti (il dato più basso), Cesena, la valle del Savio e Rimini a 15 e infine Riccione e la valle del Rubicone a 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

