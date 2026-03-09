I play off di Rana Verona iniziano con il piede giusto | Milano regolata in casa in gara 1

Rana Verona ha iniziato i quarti di finale dei play off di SuperLega con una vittoria netta contro l’Allianz Milano, vincendo in casa con un punteggio di 3-0 nella prima gara. La squadra padrona di casa ha dominato l’incontro, portando a casa il primo punto della serie. La sfida si è svolta davanti al pubblico locale, con i giocatori che hanno mostrato una buona prestazione complessiva.

Nella prima sfida dei quarti di finale di SuperLega, i ragazzi di coach Soli si sono imposti per 3-0 sul proprio terreno di gioco. Mozic MVP della serata e domenica 15 marzo si torna in campo per gara 2 Rana Verona è partita con il piede giusto nei quarti di finale play off di SuperLega, imponendosi con un netto 3-0 sull'Allianz Milano tra le mura domestiche. I primi due set sono stati a senso unico per la squadra di coach Soli, che in ogni fase è riuscita a mantenere ritmo e lucidità, mentre nel terzo i lombardi hanno ritrovato un po' di brillantezza, ma Verona non si è fatta sorprendere e ha messo il timbro finale su Gara 1. Mozic è stato premiato come MVP grazie ai 14 punti realizzati, con il 61% in attacco. 🔗 Leggi su Veronasera.it

