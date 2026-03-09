I missionari comboniani della Provincia Italiana hanno espresso il loro parere sul referendum, invitando a votare no. Secondo loro, la riforma proposta indebolisce i meccanismi di equilibrio e controllo stabiliti dalla costituzione. In un appello rivolto alla comunità cristiana e a chi condivide valori come dignità, giustizia, equità e solidarietà, hanno sottolineato l’importanza di mantenere intatti tali principi.

“Come Missionari Comboniani della Provincia Italiana sentiamo il dovere di rivolgere un appello a tutta la comunità cristiana e a quanti e quante si riconoscono nei valori di dignità, giustizia, equità e solidarietà che animano il nostro impegno missionario”. È quanto si legge in un appello pubblicato da Nigrizia e diffuso dalla Commissione Giustizia e Pace dei Missionari Comboniani, nel quale si invita a votare ‘no’ al referendum sulla giustizia. “Come Missionari Comboniani riteniamo che, in questa fase storica, le ragioni a favore della conservazione dell’assetto costituzionale attuale siano molto più solide e convincenti di quelle a sostegno della riforma proposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I missionari comboniani: “Votare No al referendum, la riforma indebolisce i meccanismi costituzionali di equilibrio e controllo”

Articoli correlati

Carofiglio: “Voterò No al referendum, la riforma indebolisce l’autonomia della magistratura”Partiti e comitati in fermento per le ultime tre settimane di campagna referendaria.

“La riforma elettorale è un’arma di distrazione di massa rispetto al referendum”. Parla Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della CameraPer Zaratti di Avs proporre ora la riforma elettorale è un'arma di distrazione di massa del governo rispetto al referendum sulla Giustizia “Siamo nel...

Aggiornamenti e notizie su I missionari comboniani Votare No al...

Temi più discussi: I Missionari Comboniani invitano a votare No al Referendum sulla giustizia; I Paesi del Golfo: Investimenti esteri non più assicurati. Cosa rischia l’Italia; I Gesuiti italiani: tutelare la separazione dei poteri votando ‘No’; Referendum costituzionale, l’appello dei Missionari Comboniani: Andiamo a votare per custodire la Costituzione.

I Missionari Comboniani invitano a votare No al Referendum sulla giustiziaI Missionari Comboniani invitano a votare No al Referendum sulla giustizia. Di seguito il loro comunicato. Come Missionari Comboniani della Provincia Italiana sentiamo il dovere di rivolgere un appel ... articolo21.org

I Missionari Comboniani: Il referendum costituzionale rischia di indebolire la giustizia, votiamo NOIn vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, i Missionari Comboniani della Provincia Italiana hanno diffuso un comunicato in cui invitano i cittadini a riflettere sulla profondità e ... farodiroma.it

Sei fuorisede Il governo ha affossato la nostra proposta per permetterti di votare dove vivi. Ma puoi comunque votare al referendum del 23 e 23 marzo come rappresentate di lista, iscrivendoti al link nei commenti. Il tuo voto fa la differenza. Il 22 e 23 marzo VO - facebook.com facebook

Pian piano la verità viene scandalosamente fuori... Agghiacciante. Andiamo tutti a VOTARE NO! #IOVOTONO x.com