Sabato 14 marzo alle ore 17.00 si terrà una visita guidata presso la Pinacoteca De Nittis a Palazzo della Marra. L'evento include l'esplorazione della mostra intitolata “I Macchiaioli al tempo di De Nittis”, che presenta opere e approfondimenti sulla scena artistica di quel periodo. L'appuntamento è aperto a chi desidera scoprire le opere e il contesto storico di quegli artisti.

Sabato 14 marzo ore 17.00Vi accompagniamo a Palazzo della Marra per una visita guidata alla Pinacoteca De Nittis e alla mostra "I Macchiaioli al tempo di De Nittis".Un percorso dedicato a uno dei capitoli più affascinanti dell'arte dell'Ottocento, con 31 opere provenienti da musei, gallerie e collezioni private, firmate dai protagonisti della corrente macchiaiola – da Fattori a Signorini, da Lega a Boldini – in dialogo con Giuseppe De Nittis.Approfondiremo il rapporto tra l'artista barlettano e il Movimento dei Macchiaioli, per comprendere meglio le sue radici italiane e le influenze che segneranno il suo percorso europeo.

Il pittore Giuseppe De Nittis, lo spazio e la sua disciplina a Palazzo BluPisa, 10 febbraio 2026 – Appuntamento giovedì 12 febbraio, in auditorium a Palazzo Blu, con l’evento ‘Giuseppe De Nittis: lo spazio e la sua...

Nuovo Fantarca: sei storie potenti e occasioni di confronto tra i giovani detenuti e gli alunni del liceo "De Nittis-Pascali"Sei proiezioni, sei storie potenti, sei occasioni di confronto diretto con chi il cinema lo scrive e lo realizza.

Intervista a Renato Miracco - curatore Pinacoteca De Nittis e curatore internazionale

Giuseppe De Nittis, Figura femminile che cammina sulla sabbia, 1874-1875 circa, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma - facebook.com facebook

Giuseppe De Nittis (Italian painter) 1846 - 1884Nato in ques Il Passaggio degli Appennini, 1867 oil on canvas 45 x 76.5 cm. (17.72 x 30.12 in.) Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napels, Italy x.com