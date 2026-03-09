I giovani in dialogo sul referendum | un successo l' iniziativa di ViviAmo

Il presidente dell'associazione Russo: "Molte persone presenti ci hanno ringraziato per aver organizzato un momento di informazione di questo tipo e proprio per questo stiamo già pensando di non fermarci qui" Grande partecipazione e interesse per il convegno “I giovani in dialogo sul referendum”, organizzato dall’associazione ViviAmo Caserta, dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa ha registrato oltre 100 partecipanti. Un risultato che testimonia quanto sia forte, soprattutto tra i giovani, la voglia di comprendere e approfondire temi fondamentali per il proprio futuro e quello del Paese. 🔗 Leggi su Casertanews.it

