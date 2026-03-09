Il sociologo Paolo Sorbi, ex attivista dei movimenti degli anni Settanta e oggi sostenitore della causa pro vita, afferma che i cattolici di sinistra hanno perso la battaglia culturale. Sorbi osserva che, anche durante il periodo del comunismo, alcuni gruppi politici si mostrarono più aperti rispetto a quelli attuali di fronte agli insegnamenti di Wojtyla e Ratzinger.

Il ‘68 italiano compie 60 anni. Sì, perché la contestazione studentesca da noi è iniziata prima: nel gennaio 1966, con l’occupazione per oltre due settimane della facoltà di Sociologia di Trento. C’erano Mauro Rostagno, Renato Curcio, Mara Cagol. E c’era anche Paolo Sorbi, che il 26 marzo di due anni dopo si rese protagonista di un episodio clamoroso, passato alla storia come «controquaresimale»: la contestazione a squarciagola, nel Duomo trentino, dell’omelia del celebrante. Poi Sorbi e compagni furono di lì a poco fatti uscire dalla cattedrale, ma quell’episodio ha segnato per sempre l’immaginario della contestazione trentina e non solo.... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I cattolici di sinistra hanno perso la battaglia culturale»

Articoli correlati

Cinque famiglie inglesi denunciano TikTok: la battaglia dei genitori che hanno perso i figli per le sfide onlineCinque famiglie britanniche citano TikTok in tribunale negli USA: gli algoritmi della piattaforma avrebbero spinto i figli a sfide estreme e letali.

Leggi anche: Referendum giustizia, il Pd si divide ancora. Picierno all’evento per il Sì: «Da sempre una battaglia culturale della sinistra riformista»

Cristiani divisi, Cristo uno: cattolici, ortodossi e protestanti spiegati senza ideologia

Contenuti e approfondimenti su I cattolici di sinistra hanno perso la...

Temi più discussi: Referendum: la destra a caccia del voto cattolico; Cattolici divisi in vista del referendum sulla giustizia; Referendum, il voto cattolico sarà plurale; L’eterna leggerezza della Sinistra.

Se il ddl antisemitismo discrimina i cattoliciNei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera al ddl sull'antisemitismo, mutuato da un'organizzazione di parte, l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto. corrieredilecco.it

Mantovano: 'I cattolici voteranno sì'. È scontro con il noI comitati per il sì chiamano a raccolta i cattolici favorevoli alla riforma della giustizia, e schierano sul palco figure provenienti da diverse tradizioni politiche. Nel convegno al Pio Sodalizio de ... ansa.it

Giuristi cattolici di Terni: Diego Piergrossi confermato presidente x.com

La base scout “Volpe Astuta” dell'AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani è stata la prima struttura ad essere affidata a un’associazione per il riutilizzo a fini sociali. Da Palermo a Genova, dalla Sicilia al Veneto, l’Agesci oggi gestisce 13 beni co - facebook.com facebook