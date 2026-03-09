Hormuz | costi +50% merci in ritardo di 20 giorni

La crisi nello Stretto di Hormuz ha provocato un aumento del 50% nei costi logistici e ha fatto sì che le merci impieghino 20 giorni in più per arrivare a destinazione. Le compagnie di navigazione e i trasportatori segnalano ritardi significativi nelle consegne e un incremento dei costi operativi. La situazione sta influenzando le rotte commerciali e i tempi di consegna di molte aziende.

La crisi nello Stretto di Hormuz ha già fatto i conti: i costi logistici sono schizzati del 50% e le merci impiegano ora 20 giorni in più per raggiungere le destinazioni finali. Questo blocco strategico sta colpendo direttamente il tessuto produttivo italiano, con settori come energia, chimica e farmaceutici che si trovano esposti a uno shock immediato. L’impatto non è solo teorico ma si traduce in numeri precisi che pesano sui bilanci delle imprese e sulla stabilità dei prezzi al consumo. Mentre gli analisti prevedono un possibile superamento della soglia dei 150 dollari per il greggio, l’economia italiana deve fare i conti con una catena di approvvigionamento rotta e tempi di consegna allungati drasticamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

