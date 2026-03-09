Hormuz bloccato | costi +50% petrolio a 150$

A marzo 2026, lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, causando un aumento dei costi del petrolio del 50% e raggiungendo i 150 dollari al barile. La situazione nel Medio Oriente continua a intensificarsi, contribuendo a una possibile stagflazione. La chiusura dello stretto interrompe le rotte commerciali e influisce sui mercati energetici globali.

La minaccia della stagflazione si ripresenta con forza a marzo 2026, alimentata dall’escalation dei conflitti nel Medio Oriente e dal blocco logistico nello Stretto di Hormuz. I costi per il trasporto merci hanno subito un aumento del 50%, mentre i tempi di viaggio si sono allungati di ventidue giorni, creando un collo di bottiglia critico per l’import-export italiano. L’impatto diretto ricade su settori strategici come la manifattura, dove energia, chimica e farmaci appaiono come le aree più esposte agli shock esterni. Mentre il petrolio rischia di superare la quota simbolica dei 150 dollari al barile, le imprese italiane devono affrontare una doppia pressione: inflazione persistente e rallentamento della crescita economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

