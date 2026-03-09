Honda CRF300L Red | Öhlins e forcelle evolute per il fuoristrada

Durante la quattordicesima edizione di Motodays, tenutasi tra il 6 e l’8 marzo a Roma, Honda ha presentato due versioni speciali della CRF300L, equipaggiate con sospensioni Öhlins e forcelle più avanzate, pensate per il fuoristrada. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e operatori del settore. La casa giapponese ha mostrato le novità in un evento dedicato, attirando attenzione tra gli appassionati di moto.

Nel cuore di Roma, durante la quattordicesima edizione di Motodays svoltasi tra il 6 e l'8 marzo, Honda ha svelato due varianti speciali della sua iconica CRF300L, progettate per ridefinire i confini tra strada e fuoristrada. Queste nuove versioni, battezzate Red Edition e Red Edition Evo, non rappresentano un semplice aggiornamento estetico ma una profonda evoluzione tecnica che promette di cambiare le abitudini dei motociclisti italiani appassionati di avventura. La collaborazione con RedMoto ha permesso di trasformare radicalmente la ciclistica della moto, sostituendo componenti standard con soluzioni ad alte prestazioni come forcelle evolute e ammortizzatori Öhlins.