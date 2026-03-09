Hoepli in bilico | 89 dipendenti e il futuro della libreria

La libreria Hoepli di Milano si trova in una situazione di incertezza, con 89 dipendenti coinvolti e il futuro della sede a rischio. Il Consiglio di Amministrazione sta valutando se procedere con una possibile liquidazione. La decisione finale sarà presa a breve, lasciando in sospeso le sorti dell’attività e dei lavoratori coinvolti.

Il futuro della storica libreria Hoepli di Milano è in bilico mentre il Consiglio di Amministrazione si prepara a decidere sulla possibile liquidazione. Il sindaco Giuseppe Sala ha definito l’istituzione un patrimonio culturale fondamentale per la città, esortando i proprietari a non cedere alle tensioni familiari che minacciano l’attività. La riunione del Cda, prevista nelle prossime ore, potrebbe sancire la fine dell’avventura imprenditoriale se non si trova una soluzione rapida per sostenere i costi operativi. La richiesta di cassa integrazione ordinaria per gli 89 dipendenti è stata formalizzata, ma manca ancora un accordo sindacale definitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hoepli in bilico: 89 dipendenti e il futuro della libreria Articoli correlati La casa editrice Hoepli forse chiuderà: 89 dipendenti rischiano il posto di lavoroLa storica casa editrice Hoepli di Milano, un punto di riferimento per manuali tecnici e scolastici dal 1872, potrebbe essere costretta alla chiusura. Leggi anche: Libreria Hoepli in crisi: cda spaccato e dipendenti in agitazione. Cosa succederà alla storica casa editrice di Milano?