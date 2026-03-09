Alex Di Giorgio ha raccontato di aver nascosto per anni la sua omosessualità, fino a quando negli spogliatoi ha sentito battute offensive rivolte a lui. Ha spiegato di aver iniziato a porsi domande dopo i vent’anni e di aver avuto difficoltà a gestire la situazione, considerando che l’ambiente del nuoto di allora non era particolarmente aperto. La sua testimonianza mette in luce le sfide vissute in quegli anni.

“Dopo i vent’anni ho iniziato a farmi delle domande e, quando mi è stato tutto più chiaro, non sapevo bene come gestire la cosa perché l’ambiente del nuoto all’epoca non era dei più accoglienti “. A parlare è Alex Di Giorgio, che dalle pagine di “Vanity Fair” racconta il processo che lo ha portato a fare chiarezza dentro di sé dal punto di vista emotivo e sentimentale. “Se mi fossi mosso in una cornice più tollerante e aperta probabilmente mi sarei risparmiato un sacco di energie buttate a pensare a come fare o non fare. All’epoca tendevo a nascondermi, ed era sbagliato”. Le prese in giro negli spogliatoi. L’ex nuotatore, che nel 2022 è arrivato quarto a “Ballando con le stelle”, riferisce gli episodi di scherno subiti dopo essersi confidato con una persona del giro che ha ‘spifferato’ il suo segreto, tradendone la fiducia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho nascosto per anni di essere gay, poi negli spogliatoi ho sentito battute squallide su di me. È stato un trauma”: lo rivela Alex Di Giorgio

Articoli correlati

Leggi anche: Alex Di Giorgio: «Per anni ho nascosto di essere gay, poi negli spogliatoi iniziarono le battute. È stato un trauma. Tommaso Zorzi? L’amore preferisco viverlo in casa»

“Ho sposato Giorgio due anni fa. Eravamo solo quattro in Comune e non l’ho nemmeno detto alla mia famiglia”: lo rivela Gabriel Garko a “Verissimo”La rivelazione dell'attore a Verissimo: l'attore ha svelato di essersi sposato in segreto con il compagno Giorgio due anni fa, senza dirlo alle...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ho nascosto per anni di essere gay poi...

Argomenti discussi: Alex Di Giorgio: Per anni ho nascosto di essere gay, poi negli spogliatoi iniziarono le battute. È stato un trauma. Tommaso Zorzi? L’amore preferisco viverlo in casa; Alex Di Giorgio | Per anni ho nascosto di essere gay poi negli spogliatoi iniziarono le battute È stato un trauma Tommaso Zorzi? L’amore preferisco viverlo in casa.

Alex Di Giorgio: «Per anni ho nascosto di essere gay, poi negli spogliatoi iniziarono le battute. È stato un trauma. Tommaso Zorzi? L’amore preferisco viverlo in casa»L'ex nuotatore e concorrente di Ballando con le Stelle ha attraversato nella vita diverse prove, sia fisiche che mentali. Ma ne è uscito sempre a testa alta ... vanityfair.it