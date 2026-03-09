Ho dovuto rinunciare per un problema ‘elettrico’ | Marelli spiega l’assenza a Dazn durante il derby

Durante le ultime due giornate di Serie A, Luca Marelli non è stato presente come commentatore su Dazn, sia nella partita tra Genoa e Roma che nel derby tra Milan e Inter. Marelli ha spiegato che la sua assenza è dovuta a un problema di natura elettrica. La sua mancanza si è fatta notare tra gli appassionati che seguivano le trasmissioni di calcio in diretta.

Prima in Genoa – Roma, poi nel derby tra Milan e Inter. In tanti hanno notato l’assenza di Luca Marelli a Dazn nel corso degli ultimi due match della domenica di Serie A. L’ex arbitro – oggi ormai noto opinionista di episodi in materia arbitrale – non era presente per motivi personali, che poi lo stesso ha chiarito sui social. “Cari amici vicini e lontani, sto bene. Ho dovuto, purtroppo, rinunciare a Genoa-Roma e Milan-Inter per un problema “ elettrico ” che necessitava di un veloce check up. Sono a casa, tranquillizzato da esami che hanno dato esito negativo, ci “sentiamo” come sempre nel prossimo weekend. Un abbraccio a tutti, ho sentito nitidamente il vostro affetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

