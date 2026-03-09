Harry Styles spiega perché il suo nuovo album è come la seconda stagione di una serie su Netflix
Ne ha parlato in una conversazione con Zane Lowe su Apple Music. «Sai quando c’è, tipo, una serie su Netflix e poi esplode e tutti tornano per la seconda stagione?», ha detto. «Tutti hanno un nutrizionista, tutti hanno un personal trainer, e improvvisamente stanno tutti benissimo? Season 2 weight loss». L’immagine gli serve per spiegare la sensazione di tornare dopo una pausa. «È questa idea di tornare come. lo stesso personaggio, ma improvvisamente ha gli zigomi. È stato così per me: sentivo di tornare come una versione più forte di me stesso». Tra un tour mondiale e l’altro, racconta, attraversa piccoli cambiamenti. Durante le pause spesso si lascia crescere i baffi e poi li rade prima di tornare sul palco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Harry Styles presenta il suo nuovo album con una performance in arrivo su NetflixLa star della musica sarà protagonista di uno show a Manchester che verrò poi trasmesso in streaming da domenica 8 marzo.
Harry Styles si lancia nei trenta con Kiss All the Time. Disco, OccasionallyÈ stato in terapia. Ha iniziato a correre. Sta collaborando con gli LCD Soundsystem. Nel suo nuovo LP dance, Harry Styles esprime in pieno la sua nuova maturità ... gqitalia.it
Harry Styles, tutti i significati nascosti del suo nuovo albumChi è Carla? Qual è la sua idea del matrimonio? Cosa manca, nella sua vita, per essere felice? Kiss All The Time, Disco Occasionally offre molte risposte alle domande che ruotano attorno all'ex star ... tg24.sky.it
I fan gridavano “Leave America” e Harry Styles risponde con “American Girls” - facebook.com facebook
Harry Styles e la voglia di cambiare restando se stessi. Il nuovo disco della popstar è un inno alla libertà creativa, tra citazioni da Hollywood e atmosfere dance. Anteprima del tour mondiale che partirà a maggio. #Tg1 Emiliano Condò x.com