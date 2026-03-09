Ne ha parlato in una conversazione con Zane Lowe su Apple Music. «Sai quando c’è, tipo, una serie su Netflix e poi esplode e tutti tornano per la seconda stagione?», ha detto. «Tutti hanno un nutrizionista, tutti hanno un personal trainer, e improvvisamente stanno tutti benissimo? Season 2 weight loss». L’immagine gli serve per spiegare la sensazione di tornare dopo una pausa. «È questa idea di tornare come. lo stesso personaggio, ma improvvisamente ha gli zigomi. È stato così per me: sentivo di tornare come una versione più forte di me stesso». Tra un tour mondiale e l’altro, racconta, attraversa piccoli cambiamenti. Durante le pause spesso si lascia crescere i baffi e poi li rade prima di tornare sul palco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Styles spiega perché il suo nuovo album è come «la seconda stagione» di «una serie su Netflix»

Harry Styles presenta il suo nuovo album con una performance in arrivo su NetflixLa star della musica sarà protagonista di uno show a Manchester che verrò poi trasmesso in streaming da domenica 8 marzo.

Leggi anche: Su Netflix il concerto "Harry Styles. One Night in Manchester": la prima volta live del nuovo album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

Una selezione di notizie su Harry Styles.

Temi più discussi: Tutto ciò che sappiamo sul nuovo disco di Harry Styles; Lea Oetiker: Ero una Directioner. Il nuovo Harry Styles mi provoca le stesse emozioni di allora; Harry Styles, il cercatore d’estasi; Harry Styles sulla morte di Liam Payne: È difficile anche solo parlarne.

Harry Styles si lancia nei trenta con Kiss All the Time. Disco, OccasionallyÈ stato in terapia. Ha iniziato a correre. Sta collaborando con gli LCD Soundsystem. Nel suo nuovo LP dance, Harry Styles esprime in pieno la sua nuova maturità ... gqitalia.it

Harry Styles, tutti i significati nascosti del suo nuovo albumChi è Carla? Qual è la sua idea del matrimonio? Cosa manca, nella sua vita, per essere felice? Kiss All The Time, Disco Occasionally offre molte risposte alle domande che ruotano attorno all'ex star ... tg24.sky.it

I fan gridavano “Leave America” e Harry Styles risponde con “American Girls” - facebook.com facebook

Harry Styles e la voglia di cambiare restando se stessi. Il nuovo disco della popstar è un inno alla libertà creativa, tra citazioni da Hollywood e atmosfere dance. Anteprima del tour mondiale che partirà a maggio. #Tg1 Emiliano Condò x.com