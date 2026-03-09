Hanno aperto la bombola del gas per far saltare in aria la casa | ricostruita la spedizione punitiva post rissa

Due uomini marocchini di 27 e 20 anni, residenti a Licata, sono coinvolti in una sequenza di eventi che include un primo schiaffo e il lancio di bottiglie di vetro e pietre in corso Umberto. Successivamente, hanno aperto una bombola del gas e fatto esplodere una casa in un'azione che sembra collegata a una rissa precedente.

A raccontare cosa è avvenuto sono stati due testimoni, uno dei quali, non appena ha capito che il concreto rischio a cui tutti stavano andando incontro, è riuscito a chiudere il serbatoio Prima lo schiaffo, seguito dal lancio di bottiglie di vetro e pietre in corso Umberto. Poi la spedizione punitiva in casa, fatta da due marocchini di 27 e 20 anni residenti a Licata. Una spedizione che ha rischiato di trasformarsi in tragedia perché, nella baruffa scoppiata, è stata aperta la bombola del gas. Volevano far saltare in aria l'abitazione. Tanto è emerso dall'interrogatorio a cui sono stati sottoposti due marocchini, persone informate sui fatti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

