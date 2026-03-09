La Casa Bianca ha utilizzato senza consenso le registrazioni vocali dell’attore che interpreta Master Chief nella saga Halo. La voce di Steve Downes, noto per aver dato vita a questo personaggio, si è sollevata contro questa scelta, che ha suscitato reazioni di disapprovazione. L’attore ha precisato di non aver autorizzato l’uso delle sue registrazioni in questa produzione promozionale.

La voce di Steve Downes, l’attore che ha dato vita a Master Chief nella saga Halo, si è levata con forza contro un utilizzo non autorizzato delle sue registrazioni vocali all’interno di una produzione video promossa dalla Casa Bianca. Il contenuto in questione, intitolato Justice the American Way, mescola immagini di guerra reale in Iran con personaggi della cultura pop come Iron Man e John Wick per fini propagandistici. Downes ha rilasciato un messaggio diretto sui social media specificando che non è stato consultato né ha fornito il consenso per tale impiego della sua immagine e della sua voce. La reazione del pubblico è stata immediata e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Halo: la Casa Bianca usa la voce di Downes senza consenso

