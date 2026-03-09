Haber si confronta con Svevo a Bitonto

“La coscienza di Zeno” con Alessandro Haber, sarà in scena martedì 10 marzo alle ore 21 al Teatro Cavallino Bianco di Galatina per la Stagione Teatrale 202526”, e mercoledì 11 e giovedì 12 marzo alle ore 20 al Teatro Traetta nell’ambito della stagione del Comune di Bitonto. Prodotto da Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con Goldenart Production, lo spettacolo – tratto dal capolavoro di Italo Svevo – è adattato da Monica Codena e Paolo Valerio, che firma anche la regia. In scena, accanto a Haber, Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin e Giovanni Schiavo, per dare vita alla complessa e modernissima figura di Zeno Cosini in un intenso viaggio tra ironia, nevrosi e memoria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

